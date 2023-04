Elezioni, Terni Civica supporta Masselli: la presentazione della lista

La 20enne Elisa Cardinali la più giovane, il classe 1949 Carlo Parrabbi il più ‘esperto’ del gruppo. Due nati all’estero (Sabina Sofia Cipriani a Lippstadt, Germania, e Nelsimar Encarnação de Souza a Rio de Janeiro in Brasile) e anche il delegato provinciale del Cip, Tommaso Maria Strinati: sono alcuni dei componenti della lista Terni Civica, a sostegno del candidato a sindaco Orlando Masselli. Mercoledì mattina a palazzo Spada c’è stata la presentazione ufficiale.

TUTTE LE LISTE A SOSTEGNO DI MASSELLI – I NOMI

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2023 A TERNI

Coinvolgimento e scoramento

«Questo è un gruppo di persone – ha esordito Lorenzo Bartolucci – che ci mette la faccia, molto felice del risultato». Non a sorpresa più lungo l’intervento del consigliere uscente Michele Rossi: «Abbiamo inciso per le tematiche trattate in questo quinquennio. Un approccio civico alla politica che cresce. Vogliamo coinvolgere chi, per scoramento, non lo farebbe. Lo spirito è questo. I cittadini presenti qui sono dotati di capacità di progettare e si impegnano per il bene comune. Una lista dell’orgoglio di essere ternani: nessuno di loro direbbe che Terni fa schifo. La critica deve essere costruttiva». Alle 12.12 arriva Masselli: «Terni Civica non ha sostenuto la mia candidatura perché era l’unica, anzi, erano troppe. Ma per la lunga storia comune che ci unisce. Il 15 maggio sera dovremo avere la certezza di avere il 50%+1. Dagli altri candidati sento tante stupidaggini, ci sono cose che non si possono fare». Da Giovanni Ceccotti un riepilogo sugli argomenti più battuti da TC e lancio di qualche obiettivo: «300 start-up da sviluppare nel prossimo quinquennio, 5 al mese». Come detto la più giovane del gruppo è la Cardinali: «Mi candido perché TC ha a cuore il problema dei giovani».