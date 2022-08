Un totale di 2,15 milioni di azioni – più o meno lo 0,5% del capitale – per un valore di circa 340 milioni di euro. Questo prevede il testamento di Leonardo Del Vecchio per Francesco Milleri, da poche settimane presidente esecutivo ed amministratore delegato di EssilorLuxottica in seguito alla recente scomparsa del fondatore della multinazionale. Lo scrivono i principali quotidiani nazionali dopo che l’Ansa ha visionato i documenti riguardanti l’assegnazione della corposa eredità.

