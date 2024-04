Terni: bimbo di 18 mesi si ustiona con l’acqua bollente. Trasportato in elicottero al Gemelli

Intervento di emergenza, nel primo pomeriggio di domenica, da parte del 118 regionale e dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni dove un bambino di appena 18 mesi, di nazionalità italiana e residente con i propri familiari in provincia di Viterbo, è giunto al pronto soccorso del nosocomio ternano con vaste ustioni al corpo, dal collo al torace. Secondo quanto appreso le lesioni sarebbero la conseguenza di un incidente domestico del tutto casuale, con il bimbo che si sarebbe rovesciato addosso dell’acqua bollente. Immediato l’allarme e quindi il trasporto al ‘Santa Maria’ dove i sanitari del pronto soccorso hanno provveduto alla presa in carico e alla stabilizzazione del piccolo paziente, assistitito per le prime cure unitamente al personale del reparto di pediatria. Nel giro di poco, in ragione sia della gravità che dell’estensione delle ustioni, ma anche dell’età del piccolo, è stato deciso e attuato il trasferimento in elisoccorso al policlinico ‘Gemelli’ di Roma. L’ambulanza, scortata da due Volanti della polizia di Stato di Terni, ha raggiunto l’aviosuperficie ‘Leonardi’ e da lì il bambino è stato elitrasportato all’ospedale della capitale. Successivamente, si apprende, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Non sarebbe comunque in pericolo di vita e la speranza è che le sue condizioni possano presto migliorare.

Condividi questo articolo su