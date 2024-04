Comune Terni, incarichi EQ: via libera per sei conferme

di S.F.

Incarichi di elevata qualificazione in Comune a Terni, c’è la firma per ulteriori sei conferme. Riguardano le direzioni sviluppo economico/ambiente e sport/istruzione politiche giovanile: dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027 c’è il semaforo verde per l’ingegnere Marta Frittella (ufficio programmazione in materia ambientale, igiene e sanità pubblica), l’ingegnere Giorgia Imerigo (ufficio progettazione e gestione interventi per l’ambiente), la dottoressa Sandra Proietti Divi (sviluppo economico, promozione del territorio e commercio), il geometra Fausto Ottaviani (ufficio sport), il dottor Gian Luca Diamanti (ufficio politiche giovanili, comunicazione e direzione università/alta formazione) e il dottor Corrado Mazzoli (diritto allo studio, sistema formativo integrato territoriale, servizi comunali prima infanzia, ristorazione/trasporto e assistenza scolastici, manutenzioni e autorizzazioni servizi privati acquisti). Quest’ultima è una delle sei posizioni con ‘pesatura’ massima (96). Firmano i dirigenti Paolo Grigioni e Francesco Saverio Vista.