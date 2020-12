Ternana chiude il 2020 ospitando la Turris: «La rivale peggiore»

Si torna ad affrontare la Turris, come non accadeva dalla stagione 1997-1998 nella stagione della promozione in serie B con Luigi Delneri. Curiosa coincidenza, chissà – la strada in linea di massima è quella giusta – che non si replichi oltre due decenni dopo: saranno i campani di Franco Fabiano gli ultimi avversari dell’anno per la Ternana, vogliosa di terminare questo particolare 2020 con la 12° vittoria consecutiva – sarebbe il nuovo record di sempre per la C con Cittadella e Reggina dietro – e mantenere a distanza il Bari. Comunque vada non ci sarà l’immediato ‘rompete le righe’ natalizio.

La squadra rivelazione

Chiudere in bellezza è l’imperativo di Cristiano Lucarelli che, di certo, non vuol interrompere la straordinaria marcia rossoverde proprio in occasione dell’ultimo incontro dell’anno: «La Turris, dati alla mano, è la squadra rivelazione – ha avvisato – di questo campionato. Vanta un curriculum esterno di tutto rispetto con una sola sconfitta a Catanzaro, per di più in inferiorità numerica. Una squadra che ha un bravissimo allenatore, riesce a dare un’identità ben precisa al team; ha un blocco difensivo collaudato, un centrocampo – c’è l’ex Simone Tascone – molto interessante e davanti tre giocatori che hanno creato problemi a tutti. Loro cercano subito – ha aggiunto – la verticalizzazione su Pandolfi, calciatore che può avere una prospettiva importante nel calcio italiano: hanno giuste velleità di venir qua e fare risultato. Il peggior avversario che ci potesse capitare, ricordiamo che hanno vinto a Palermo. Le motivazioni fanno la differenza». Dirigerà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.

Agli altri non si guarda. La concentrazione

Su Defendi e Falletti il trainer toscano non si sbilancia: «Il sabato si inizia a capire chi può essere della partita, ma questa volta mi prendo anche domenica per le valutazioni conclusive». Lucarelli non dà alcun peso alle ‘voci’ provenienti da Bari: «Ho la possibilità di guardare a noi senza perdere energie su altri campi. Non ascolto ciò che viene detto altrove: è una bella fortuna pensare solo a noi stessi e non sperare che davanti si perda punti. Concentrazione pre Natale? L’ultima preferisco giocarla in trasferta, mi ha sempre portato fortuna in carriera. Tuttavia abbiamo programmato un allenamento per lunedì e non c’è il rischio che i giocatori stasera vengano in ritiro con i regali da dare ai parenti». Si resta con la testa nel carro armato.

Il vantaggio

Si inizia anche a riflettere sulla preparazione post pausa invernale: «Il campionato è iniziato a fine settembre e sarà molto compresso rispetto al solito. Daremo una ‘toccata’ – il commento di Lucarelli in merito – a ciò che possono essere le situazioni di condizioni aerobica, ma per il richiamo dobbiamo stare attenti: cercheremo di di fare un intervento senza appesantirci. La sosta arriva nel momento migliore, noi avremo la possibilità di allenarci – ci sono i nove giorni di stop da rispettare per le vacanze dei calciatori – il 28, 29, 30 e 31 mattina partendo prima degli altri. Un piccolo vantaggio». La Ternana infatti sarebbe dovuta scendere in campo il 23 contro il Trapani. Per i motivi ben noti la sfida non ci sarà.

Il 2020 catastrofico e il sorriso

In conclusione ha dato spazio ad una riflessione personale: «Nel 2020 la Ternana è l’unica cosa che mi dà gioia oltre alla famiglia, parlo di me stesso. In un anno un po’ difficile per tutti, se qualcuno ha la fortuna di essere tifoso rossoverde ha un mezzo sorriso in questo 2020 catastrofico per il Covid e le tante figure venute a mancare. Quest’ultimo trimestre ci ha regalato belle soddisfazioni».