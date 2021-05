Ferentillo, picchiato dalla moglie finisce in ospedale: si indaga

Il culmine di una situazione che sembra trascinarsi da tempo: sarebbe qualificabile in questi termini quanto accaduto mercoledì a Ferentillo (Terni) – riportato in prima battuta dal sito web Umbria24.it -, dove un uomo di 70 anni, del posto, è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto all’ospedale di Terni. Ciò – secondo quanto ricostruito in prima battuta dai carabinieri del locale comando stazione – a seguito di una violenta lite con la moglie 70enne, che lo avrebbe colpito a più riprese. Tanto da cagionargli – secondo quanto accertato dai medici – una ferita lacero-contusa alla testa e contusioni al costato. La prognosi non è ancora stata stabilita con precisione ma, se l’entità sarà superiore alla soglia prevista per legge, i militari potrebbero procedere d’ufficio con la denuncia della donna. Non si tratta comunque dell’unico elemento al vaglio degli investigatori e dell’autorità giudiziaria, visto che l’uomo, non appena la situazione clinica lo consentirà, verrà ascoltato per ricostruire in modo più ampio e dettagliato la situazione familiare, eventuali altri episodi precedenti – più e meno analoghi – per avere un quadro complessivo, oltre l’ultimo grave episodio.

Condividi questo articolo su