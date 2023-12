Ferentillo: quinta edizione per la gara di pampepati

Quinta edizione per la gara di pampepati organizzata dall’Osteria del Trap di Ferentillo insieme all’Associazione italiana cuochi e alla condotta Slow Food Valnerina. Quest’anno ci saranno due categorie di gara, senior (over 18) e junior (under 18), ma anche un nuovo sistema di valutazione dei partecipanti che non saranno più ‘anonimi’: ciascuno farà una breve presentazione davanti ai giudici. Quest’ultimi, oltre agli organizzatori, comprendono anche esperti e giornalisti di settore. Degna conclusione dell’evento sarà la cena di gala in programma giovedì 14 dicembre con la premiazione finale che attribuirà il trofeo ‘Morenacchia’ ai migliori pampepati delle due categorie. Per partecipare ci si può iscrivere di persona presso il ristorante Osteria del Trap, telefonando al numero 338.9140559, oppure inviando una mail a [email protected]

