Ferentillo: Umberto e Valentina Trotti si aggiudicano le ‘5 stelle d’oro della cucina’

L’Osteria del Trap di Ferentillo (Terni) porta a casa un altro trofeo ma questa volta, insieme a chef Umberto, non c’è la pasticcera Fjorda ma un altro membro della famiglia Trotti. Hanno infatti vinto il trofeo ‘5 stelle d’oro della cucina’, organizzato dalla AIC – Associazione Italiana dei Cuochi, lo chef Umberto per la categoria ‘senior’ e la piccola chef Valentina Trotti per la categoria ‘junior’. Il trofeo viene conferito a cuochi e chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo: ogni candidatura viene sottoposta minuziosamente alla commissione AIC presieduta da Simone Falcini. Chef Umberto ha partecipato con il piatto ‘picchiettini al tartufo Urbani, mazzancolle, cozze e olio agrumato alla melangola’, mentra Valentina ha portato il suo piatto preferito: ‘ciriole con porcini e scampi con olio agrumato alla melangola’. I premi verranno consegnati il 18 ottobre a Firenze nella cena di gala organizzata ogni anno dall’Associazione Italiana Cuochi.

Condividi questo articolo su