Ferragosto e oltre: bel tempo e temperature in aumento anche in Umbria

Bel tempo sull’Umbria a Ferragosto, con temperature che, nel corso della settimana, potrebbero crescere ancora. Questo, in sintesi, il punto di Rai Meteo con Massimiliano Santini, in vista della settimana classica per le ferie degli italiani. L’espansione dell’alta pressione subtropicale sul bacino occidentale del mare Mediterraneo – spiega Rai Meteo – garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia, producendo anche una nuova ondata di calore. Il rialzo termico che sta interessando maggiormente la Sardegna, le regioni centrali tirreniche e la pianura padana centro occidentale, continuerà anche nei prossimi giorni, in particolare nella seconda parte della settimana e nel prossimo weekend. Le temperature potranno anche superare di 4 o 5 gradi le medie climatiche del periodo, di per sè già alte ma con valori comunque non estremi. L’aumento dell’umidità nell’aria, inoltre, potrà favorire una crescente sensazione di afa ma anche degli annuvolamenti pomeridiani sull’Appennino, con rischio di qualche breve rovescio di pioggia, questo sempre nella seconda parte della settimana. A Ferragosto, in Umbria, si prevede tempo soleggiato con qualche innocua nube pomeridiana sulle zone interne e sull’Appennino. Una giornata che sarà anche piuttosto calda nel pomeriggio, con temperature massime fra i 32 e i 35 gradi sulle pianure umbre, anche 36 o 37 gradi a Terni, mentre in collina si andrà da 30 a 33 gradi. Mercoledì è previsto sole al mattino con nubi pomeridiane, specie sull’Appenino dove non si escludono brevi rovesci, giovedì cielo sereno con poche nubi e temperature in rialzo, venerdì caldo e bel tempo salvo possibili nubi e occasionali rovesci sui rilievi.

