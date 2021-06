Ferro di Cavallo, auto sbanda e crea il panico: coinvolti in tre

Incidente stradale autonomo sabato mattina a Ferro di Cavallo (Perugia), nei pressi dei vivai Brocani. Un’auto con tre persone a bordo è finita contro il guardrail, abbattendolo, e quindi contro un muro. Gli occupanti del mezzo sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

Altro schianto nella notte

Nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore 2.30, un incidente stradale è avvenuto a Mantignana (Corciano), in via Leonardo da Vinci. Un giovane al volante di una Volkswagen Golf è finito fuori strada dopo aver sbandato: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.