Fibra ‘sfortunata’ ad Amelia: danneggiato (e riparato) tubo del gas

Davvero sfortunati i lavori per la posa della fibra ottica in quel di Amelia (Terni). Dopo il danno riscontrato alle linee telefoniche a fine marzo, durante le operazioni di scavo in via I Maggio, giovedì è emerso un altro problema. Gli operai della ditta incaricata di eseguire l’intervento in via Joigny, hanno infatti danneggiato con un disco-fresa una tubatura del gas. L’odore è stato subito percepibile, così come il rumore della fuoriuscita del metano. Gli stessi addetti si sono subito prodigati per la chiusura della rete e la riparazione della tubatura, che si trovava ad appena una quindicina di centimetri al di sotto dell’asfalto. Poi, però, il cantiere è rimasto ‘sospeso’ – con disagi segnalati da più di un residente – ma nella giornata di venerdì è previsto un ulteriore intervento per ripristinare condizioni più decorose prima dello ‘stop’ pasquale.

