Incidente stradale nella prima serata di sabato in via Fiamenga a Foligno. Coinvolte tre autovetture che procedevano in direzione centro: sul posto si sono portati gli operatori della polizia Locale folignate per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro. Scontati i disagi per la viabilità, particolarmente intensa nell’orario in cui l’incidente è accaduto, non ci sarebbero tuttavia serie o gravi conseguenze per le persone coinvolte.

