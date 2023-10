Foligno: ketamina, ecstasy e Mdma fuori dalla discoteca. Arrestato un 24enne

La polizia di Stato di Foligno ha arrestato un 24enne che, nei pressi di una discoteca, è stato trovato in possesso di numerose dosi di droga. Il giovane, notato per alcuni ‘movimenti’ sospetti nei parcheggi del locale, è stato fermato e controllato. Addosso aveva 18 involucri di Mdma, 4 di hashish, un involucro di plastica e 91 confezioni di carta contenenti in tutto circa 60 grammi di ketamina, 22 pasticche di ecstasy e 220 euro in contanti. Presso l’abitazione del 24enne è stato trovato, invece, materiale per confezionare le dosi da spacciare. Dopo l’arresto, è stato tradotto nel carcere di Spoleto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

