Foligno, rubano carne in una macelleria

Giorni intensi a Foligno sul fronte furti. Ogni notte c’è qualche segnalazione. Addirittura due settimane fa in una sola notte ne furono denunciati 16. Alcuni dei quali anche molto singolari.

Colpita anche una macelleria

La scorsa notte dei ladri si sono introdotti nella macelleria di via Cadore e hanno portato via carne per un valore che – stando a quanto emerso – si avvicinerebbe ai 5mila euro. Il furto è stato scoperto dal proprietario che – scrive Il Messaggero – si è accorto che la porta del suo esercizio era aperta, nonostante lui ricordasse di aver chiuso la sera precedente. Una circostanza, questa, che fa pensare all’utilizzo di una passe-partout, non essendoci segni di scasso.