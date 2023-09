Fornole tra birra, vini, vecchie osterie e musica: c’è ‘Tutto in una notte’

Cantine con birra e vini del territorio. Non solo. Spazio poi alla riapertura delle vecchie osterie «che vi faranno fare un viaggio tra gusti sapori e novità, ascoltando musica e spettacol di vario genere per le vie del paese. Scoprendo scorci, vicoli incontrerete piccoli artigiani, mercatini, mostre e giochi per bambini in un’atmosfera magica». Questa la descrizione per ‘Tutto in una notte’, l’evento programmato a Fornole di Amelia per sabato 9 settembre a partire dalle 20: in campo per l’organizzazione c’è la pro loco. Si tratta della IX edizione.

