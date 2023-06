‘Forum delle Acque’, si parte: «Villalago come Cernobbio. Noi ci crediamo»

È iniziata giovedì la seconda edizione del Forum delle Acque a Villalago, una dimora storica ai bordi del lago di Piediluco (Terni). Francesco Fioretti, presidente di Hydra e della pro loco di Piediluco ha introdotto l’evento: «La nostra ambizione è quella di trasformare il Forum in un appuntamento importante, realizzando fatti concreti. Noi puntiamo a diventare la ‘Cernobbio dell’acqua’. Il nostro sogno è far diventare Villalago, con il Forum delle Acque, quello che è stato il Forum Ambrosetti a Cernobbio. Con soli 500 abitanti e una splendida villa sul lago di Como, è paragonabile alla nostra realtà». In esclusiva Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha inviato un messaggio in occasione dell’apertura del Forum: «Qualità e quantità di acqua sono fortemente a rischio a causa di crescita demografica, comportamenti di consumo, inquinamento, cambiamento climatico. Molte zone del mondo, tra cui anche l’Italia, subiscono in maniera sempre più evidente gli effetti della siccità, con gravi conseguenze su ecosistema e processi produttivi. Il Mediterraneo, regione di immediata proiezione e interesse strategico per l’Italia, è tra le aree più vulnerabili alle ripercussioni dell’innalzamento delle temperature. In questo contesto, l’Agenda dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ha tra i suoi obiettivi la disponibilità di acqua e adeguate condizioni igienico-sanitarie per tutti entro il 2030. Lo scorso marzo, alla conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua a New York, è stato presentato il rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali per il 2023 (World Water Development Report 2023), che ha riaffermato l’urgenza di un’efficace cooperazione internazionale. Il rapporto annuale – prosegue il ministro Tajani nella sua missiva – è il risultato del lavoro del Programma UNESCO per l’analisi delle risorse idriche globali (World Water Assessment Programme – WWAP), il cui segretariato è ospitato in Italia, proprio qui in Umbria, dal 2007, grazie alla forte volontà del Governo italiano. L’Italia sta facendo la sua parte: con i nostri interventi di cooperazione allo sviluppo, puntiamo a migliorare l’accesso all’acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche, rivitalizzare aree semidesertiche, tutelare gli ambienti marini, promuovere un’economia rispettosa degli ecosistemi e della biodiversità, in particolare nel Mediterraneo, in Africa e nelle piccole isole. La storia, la cultura e i saperi di questi luoghi, sviluppatisi in armonia con le risorse del territorio, sono la cornice ideale per un dialogo tra esperti nazionali e internazionali sulle strategie per preservare una risorsa dal valore inestimabile e sempre più scarsa come l’acqua, e trarne al massimo il potenziale di sviluppo – conclude Antonio Tajani – in maniera sostenibile sotto i profili economico, sociale e ambientale». Sul canale Youtube di umbriaOn, media partner dell’evento, sarà possibile seguire la diretta di tutti gli appuntamenti del ‘Forum delle Acque 2023’.

