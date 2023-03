Fra natura e cultura, due giorni di trekking nei boschi di Cesi

Due giorni di trekking nei boschi con guida, sabato 15 e domenica 16 aprile, lungo un percorso ad anello che parte da Cesi per poi raggiungere Carsulae, Portaria, Macerino e La Romita. Un totale di trenta chilometri per cinque ore di cammino al giorno: si chiama ‘L’Anello di Cesi’ e per partecipare – il costo è di 85 euro – è possibile contattare entro il 5 aprile i recapiti 380.2903371 – [email protected]

L’esperienza

Sono previste due visite guidate, una presso gli scavi archeologici di Carsulae e l’altra presso La Romita di Cesi. La quota comprende le due visite, pernottamento, cena e colazione presso l’albergo diffuso Arcus a Macerino. L’esperienza è quella di un piccolo cammino fra le bellezze di un territorio tutto da scoprire, fatto di natura, siti archeologici ricchi di storia, paesi immersi nel verde della bassa Umbria, un eremo nel bosco ricco di spiritualità e che accoglie pellegrini e viandati. Tutto al ritom lento di una camminata.