Fratello e sorella trovati in fin di vita durante la vacanza

Venerdì mattina due ambulanze sono arrivate al convento dei Padri Carmelitani di Nocera Umbra per soccorrere due persone, fratello e sorella, in vacanza in Umbria, per una gravissima intossicazione che li aveva portati quasi in fin di vita.

I soccorsi hanno sfondato la porta

I due erano all’interno della loro stanza quando sono stati trovati dopo che, per ore, non avevano dato segni della loro presenza. Gli inservienti hanno dovuto forzare la porta per entrare nella stanza, dopodiché hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Gubbio, che svolgono le indagini. I due sono stati accompagnati negli ospedali di Foligno e Gubbio.