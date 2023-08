Frontale tra auto nella prima mattinata – intorno alle 6 – di giovedì nel centro abitato di Posada, in provincia di Nuoro, non lontano dal mare. A scontrarsi una Seat Ibiza ed una Fiat Panda, i feriti sono cinque: quattro di loro sono ragazzi originari di Perugia, come riporta in prima battuta il portale online de L’Unione Sarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e gli operatori sanitari del 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

