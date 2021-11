Fugge dopo incidente e non soccorre il ciclista: denunciato 74enne

L’incidente stradale – coinvolti un’autovettura e una bicicletta – è accaduto mercoledì pomeriggio nel centro di Orvieto. Sul posto si sono portati i carabinieri del Nor di Orvieto che hanno riscontrato come il conducente dell’auto si fosse subito allontanato dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso al ciclista. Quest’ultimo, un ragazzo senegalese di 21 anni residente ad Orvieto, è stato trasportato al pronto soccorso del ‘Santa Maria della Stella’ dove gli è stata riscontrata una lieve contusione ad una caviglia. Nel giro di poco i militari sono riusciti a rintracciare l’automobilista, un 74enne orvietano, poi denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso.

