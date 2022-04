Furti ad Orvieto: recuperato bottino per 30 mila euro

Ammonta ad oltre 30 mila euro il valore della refurtiva accumulata in una notte di ‘lavoro’ dai ladri che hanno colpito ad Orvieto nei giorni scorsi. La loro azione è stata interrotta dagli agenti della polizia che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, erano già sulle tracce di coloro dopo che alla fine di marzo avevano aperto oltre 10 garage nel quartiere di Ciconia e ne avevano saccheggiato gli interni.

I furti nella notte

Grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza recentemente installate dal Comune di Orvieto, gli investigatori erano riusciti a isolare la targa di una vettura la cui presenza ad Orvieto, nei giorni in cui erano stati effettuati diversi furti, aveva insospettito gli agenti. Sono stati quindi programmati degli appostamenti che hanno permesso, una notte, di individuare l’auto nel territorio orvietano. Gli agenti della polizia giudiziaria nella notte hanno svolto delle indagini dalle quali è emerso che due persone avevano rubato poco prima un’auto ad un cittadino orvietano: a bordo di questa e all’interno dei due borsoni abbandonati nei pressi della vettura, è stato trovato il compendio dei furti compiuti nel corso della notte. Senza l’intervento della polizia il bottino dell’azione notturna dei ladri sarebbe stato di un’autovettura di grossa cilindrata e di un consistente numero di oggetti da lavoro meccanico, oltre a due gruppi elettrogeni rubati presso una nota azienda dell’orvietano per un valore complessivo di oltre 30 mila euro.

Si cercano i presunti autori

La Procura di Terni ha disposto la restituzione della merce rubata ai cittadini orvietani vittime dei furti che, convocati in commissariato, nel giro di poche ore sono di nuovo entrati in possesso di quanto era stato loro sottratto nel corso della notte precedente. Le indagini svolte a seguito dell’operazione notturna degli agenti di polizia di Orvieto hanno consentito di identificare e di denunciare i due presunti autori dei furti che sono tuttora ricercati su tutto il territorio nazionale. Preziosa è stata anche la collaborazione di un cittadino che, mettendo a disposizione della polizia le proprie telecamere di sorveglianza, ha fornito agli investigatori indicazioni utili per ricostruire parte dell’attività dei due presunti ladri.