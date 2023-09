Furto con strappo: 15enne arrestato

Un furto con strappo in concorso a danno di una donna a Santa Maria degli Angeli. La polizia di Stato di Assisi ha chiuso il cerchio in merito al fatto accaduto a Santa Maria degli Angeli: vittima una donna, c’è l’arresto di un minorenne e la denuncia per altri tre giovanissimi nati tra il 2005 e il 2007.

Indagini

La vittima è stata avvicinata all’altezza del sottopassaggio della ferrovia, quindi le hanno strappato con forza la borsetta. I quattro sono stati identificati a stretto giro: i tre minorenni sono stati trovati in possesso di alcune banconote in contanti, risultate essere quelle prese dalla borsa della parte offesa. Uno di questi, inoltre, è stato trovato in possesso anche di un tirapugni e una chiave inglese del quale non è stato in grado di motivare il possesso. La confessione è arrivata poco dopo. In manette è finito il 15enne: su disposizione del procuratore della Repubblica, Flaminio Monteleone, è stato trattenuto nella sua abitazione in regime di permanenza domiciliare in attesa dell’udienza di convalida. Denuncia per gli altri tre.