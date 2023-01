Gabelletta e la parte violenta del ‘branco’. Picchiato un 63enne

Cresce la tensione nella zona di Gabelletta per le scorribande di una presunta ‘baby gang’ – gruppo che i residenti affermano essere composto da qualche decina di giovanissimi fra i 16 e i 20 anni di età -, finita al centro delle cronache (QUI LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO FILIPPONI) per i diversi episodi preoccupanti che si ripetono da tempo. Finora si era parlato ‘solo’ di danneggiamenti e molestie, ma martedì sera è accaduto qualcosa di diverso e più inquietante. Secondo quanto appreso, infatti, tre o quattro ragazzi sono rimasti coinvolti nell’aggressione ai danni di un 63enne. Che – fortunatamente – non ha riportato lesioni serie nell’accaduto, ma è stato picchiato con brutalità e metodi che lasciano basiti. Ben lontani anche dal semplice ‘casino’ che dei ragazzi, più e meno annoiati, possono fare stando insieme.

Le botte e l’indagine

In pratica poco prima dell’ora di cena, il gruppetto in questione sarebbe salito sul tetto della Comedica, struttura sanitaria privata che si trova in via Gabelletta. Il 63enne li avrebbe notati, richiamando la loro attenzione e intimando di smetterla anche per evidenti ragioni di pericolosità. Intento a filmarli, l’uomo sarebbe stato colpito dapprima con un pugno e quindi con un paio di calci al costato. Un’azione rabbiosa, preoccupante, a cui ha fatto seguito – qualche testimone c’era – una rapida fuga dalla scena e quindi la chiamata alle forze dell’ordine, con l’arrivo dei carabinieri sul posto. Che stanno indagando sull’accaduto e già avrebbero identificato i giovanissimi presenti al momento dei fatti.

Danni e disagi

Come emerso in questi giorni, la presunta ‘baby gang’ da qualche tempo avrebbe messo in atto comportamenti tali da creare qualche problema ai residenti, come a chi vive in via Cassiopea e ha già segnalato la situazione in un esposto alle autorità competenti. Si va dagli schiamazzi – specie d’estate – alle gare in motorino, dalle bottiglie rotte ai più preoccupanti danneggiamenti. Contro le auto in sosta, un camper, un terrazzo che la notte di capodanno è stato interessato da un principio d’incendio a forza di scoppiarci petardi. Ovviamente come in ogni cosa, fare di tutta l’erba un fascio non è corretto. Perché – per ammissione degli stessi residenti – fra quel ‘gruppone’ di ragazzi c’è chi si dimostra comunque responsabile, chi esagera e, purtroppo, chi è brutale. Una questione che deve essere affrontata sul piano del rispetto della legge ma anche, e forse soprattutto, su quello sociale.