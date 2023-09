Gabelletta-Maratta: scatta la chiusura del Rato per il varo delle travi del cavalcavia

«Per consentire al Comune di Terni l’esecuzione delle operazioni di varo delle travi del cavalcavia sulla strada comunale di Casanova, a Terni, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulla sottostante strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (raccordo Terni-Orte) tra gli svincoli di Terni Ovest e San Gemini». Ad informare del provvedimento è Anas che spiega: «Nel dettaglio la chiusura sarà dalle ore 19.30 di giovedì 14 settembre alle ore 7.30 del giorno successivo». Queste invece le modifiche alla viabilità indicate da Anas: «Il traffico proveniente da Orte in direzione Terni dovrà uscire allo svincolo di San Gemini. I veicoli diretti a Terni proseguiranno sulla strada provinciale 24 per rientrare sulla SS675 allo svincolo successivo, mentre i veicoli diretti verso Perugia/Cesena (E45) proseguiranno sulla SS3ter per immettersi sulla E45 utilizzando lo svincolo di San Gemini nord. Il traffico proveniente da Spoleto/Terni in direzione Orte sarà deviato con uscita obbligatoria a Terni Ovest e rientro allo svincolo successivo con possibilità di proseguire sia sulla SS675 verso Orte che sulla E45 verso Perugia/Cesena. Le deviazioni saranno indicate sul posto».

https://www.umbriaon.it/raccordo-terni-orte-da-lunedi-ripartono-i-lavori-chiusura-delluscita-verso-perugiacesena/