Gara di matematica ‘Premio città di Terni’: proclamati i vincitori

Si è tenuta lunedì pomeriggio in Bct, a Terni, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 29° edizione della gara di matematica ‘Premio città di Terni’ organizzata dall’associazione Umbra Mathesis di Terni. Nella categoria scuole secondarie di primo grado il vincitore è risultati Gioele Petrini (IC Acquasparta), per le scuole secondarie di 2° grado nella categoria biennio si è affermato Edoardo Di Murro mentre la gara della categoria triennio è stata vinta da Simone Ricci, entrambi del liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni. Gli studenti sono stati premiati dai docenti che hanno elaborato il testo e corretto le prove di ogni categoria, insieme ai rappresentanti della Fondazione Carit – che ha offerto il premio in denaro ai tre vincitori – e del Lions Club San Valentino (che ha offerto i premi in denaro per i secondi e terzi classificati e per la scuola di ciascun vincitore, oltre ad un libro per ogni studente premiato). I primi tre classificati di ogni categoria hanno anche ricevuto dizionari e atlanti offerti da Cedium libri.

Condividi questo articolo su