Gara di matematica ‘Premio città di Terni’: i nomi di tutti i premiati

Si terrà il 22 maggio alle ore 16 presso la Bct la cerimonia di premiazione della 29° edizione della gara di matematica ‘Premio città di Terni’ che si è svolta gli scorsi 6 e 7 febbraio. L’organizzazione è curata dall’associazione Mathesis Umbra di Terni con il supporto della Fondazione Carit e del Lions Club San Valentino. Di seguito l’elenco – in ordine alfabetico – degli studenti premiati.

Scuole secondarie di primo grado

Bastianelli Lorenzo (3°D Leonardo Da Vinci-O. Nucula, Terni), Capogrossi Marta (3°L Leonardo Da Vinci-O. Nucula, Terni), Carpentieri Sofia (3°F De Filis, Terni), Cicalè Matteo (3°C IC Acquasparta, sede San Gemini), Corazzi Sara (3°F Marconi, Terni), Ferlito Irene (3°AS Brin, sede Stroncone), Petrini Gioele (3°B IC Acquasparta), Sbrenna Simeone (3°B IC Acquasparta), Simone Gabriele (3°A Valli, Narni Scalo), Zumbo Noemi (3°CTI Leonardo Da Vinci-O. Nucula, Terni).

Biennio scuole secondarie di secondo grado

Battaglini Leonardo (2°A IIS Gandhi, Narni), Coppari Giovanni (4°C liceo classico Tacito, Terni), De Michele Francesco (1°A liceo scientifico Donatelli, Terni), Di Murro Edoardo (2°H liceo scientifico Galilei, Terni), Federiconi Mattia (1°E liceo scientifico Galilei, Terni), Gelsi Sofia (1°C liceo scientifico Galilei, Terni), Giunta Daniele (2°CIT ITT Allievi-Sangallo, Terni), Isidori Tommaso (2°I IIS Gandhi, Narni), Tombesi Giulia (2°F liceo scientifico Galilei, Terni), Zanella Lorenzo (1°S liceo scientifico Galilei, Terni).

Triennio scuole secondarie di secondo grado

Antonelli Giulia (5°B liceo scientifico Galilei, Terni), Carletti Benedetta (5°A liceo scientifico Donatelli, Terni), Chen Sabrina (3°A liceo scientifico Donatelli, Terni), Cicalè Francesco (5°D IIS Gandhi, Narni), Fantozzi Francesco (5°CS liceo scientifico Donatelli, Terni), Leonardi Gianluca (5°A IIS Gandhi, Narni), Marini Giordano (5°D liceo scientifico Donatelli, Terni), Pastura Gian Maria (3°C liceo classico Tacito, Terni), Pellerucci Sara (5°A IIS Gandhi, Narni), Ricci Simone (4°I liceo scientifico Galilei, Terni).

Premiazioni

La posizione in classifica sarà nota solo nel corso della cerimonia del 22 maggio. I primi tre classificati di ciascuna categoria e le scuole dei tre vincitori riceveranno un premio in denaro; i premi per tutti gli alunni ritenuti meritevoli sono offerti Cedium Libri e dall’associazione Mathesis presieduta da Maria Chiara Occhipinti.