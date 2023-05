Particolare intervento per i vigili del fuoco di Perugia mercoledì al polo universitario di medicina. L’azione è scattata per salvare un gattino che era caduto in un tubo di aerazione, causando problemi al reparto: il micio è stato estratto grazie all’impiego di una sonda per la ricerca di persone sotto le macerie.

