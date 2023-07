In prima battuta ha minacciato una persona all’interno di un’attività commerciale brandendo una bottiglia di vetro. Poi, una volta intervenuta la polizia di Stato di Città di Castello per bloccarlo, si è scatenato contro gli agenti con calci, ginocchiate e pugni: un 27enne egiziano è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria dopo che, a fatica, è stato messo in condizioni di non nuocere ulteriormente.

Condividi questo articolo su