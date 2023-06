Gioia umbra ai mondiali Special Olympics di Berlino: oro per Irene Orazi

Un sabato di grande gioia per l’Umbria ed in particolar modo per Spoleto. Sì, perché c’è un’atleta Special Olympics che è stata in grado di trionfare ai mondiali in corso di svolgimento a Berlino: si tratta di Irene Orazi che, nei cento metro piani, ha conquistato il trionfo grazie ad una prestazione super. Ben tre secondi migliore rispetto alla semifinale. «Non potevamo essere raggiunti da una notizia più emozionante, ci riempie di gioia e di orgoglio. Un risultato meraviglioso – il commento del sindaco Andrea Sisti – che dimostra la caparbietà di Irene, il piacere di mettersi alla prova, la bellezza della condivisione. Questa ragazza è la dimostrazione che i limiti sono solo negli occhi di chi guarda, che la pienezza della vita risiede sempre in ciò che facciamo, nelle esperienze attraverso cui siamo disposti a costruire il nostro presente giorno dopo giorno. Grazie Irene per questa impresa, grazie per il tuo esempio». Le foto sono della cooperativa Il Cerchio.

