Giornata mondiale della vista: misurazioni gratuite sul territorio della Usl2. Ecco dove

Come ogni, anno ad ottobre si celebra la ‘Giornata mondiale della vista’, finanziata e promossa dalla IAPB – l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – in collaborazione con le sedi Uici. Su tutto il territorio nazionale sono previste iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, gratuite, rivolte alla cittadinanza. A Terni l’iniziativa è sostenuta anche dal Lions Club Terni host e dal Leo club Terni che hanno fornito il loro patrocinio gratuito.

La campagna

A Terni sarà presentata la campagna ‘Non servono immagini per descrivere il buio’: «Realizzeremo in tale occasione – spiegano dall’Uici di Terni – iniziative congiunte della struttura territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e della Usl Umbria2, allo scopo unico di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva».

In particolare la sezione ternana Uici si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città. «Effettueremo degli interventi radiofonici – prosegue l’associazione – con la partecipazione del dottor Marco Ilari, che andranno in onda su Radio Galileo durante la settimana dedicata all’iniziativa.

Misurazione della vista: dove e quando

Nella giornata di mercoledì 11 ottobre sarà possibile effettuare una visita di misurazione della vista presso le strutture della Usl Umbria2 dalle ore 8 alle 14. È obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i seguenti reparti:

ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto: oculistica 5° piano, ambulatorio ortottico (tel. 0763.307325) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30;

ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno: oculistica piano terra, ambulatorio ortottico n.4 (tel. 0742.3397046) dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12.30;

distretto via Bramante Terni: oculistica 1° piano scala B settore verde, ambulatorio ortottico (tel. 0744.204002) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30;

ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto: oculistica piano -1, ambulatorio ortottico (tel. 0743.210259) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.