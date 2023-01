Si è svolta in piazza Corona la cerimonia ternana per il ‘Giorno della memoria’, istituito nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento nazista di Auschwitz. Nel pomeriggio in biblioteca – ore 17 – è previsto un incontro con Jacopo De Michelis, l’autore de ‘La Stazione’: un libro che tratta della storia del binario 21, da dove partivano i deportati per i campi di concentramento.

«COMMOZIONE E TURBAMENTO»