Giovane si infortuna con la moto da enduro

Alle ore 18 di domenica di oggi il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) è stato allertato dalla centrale unica regionale del 118 per un ragazzo infortunatosi mentre era a bordo della sua moto da enduro nei pressi di Onelli, nel comune di Cascia (Perugia).

I soccorsi

Sul posto, oltre i sanitari del 118, si sono recate due squadre del Sasu provenienti da Terni e Spoleto, composte da tecnici, sanitari ed operatori, nonché i carabinieri di Cascia. Sul posto, il personale sanitario del 118 ha effettuato gli accertamenti del caso, stabilizzato il paziente che è stato trasportato presso l’ospedale di Terni.

«Da evitare»

«In questo difficile momento che stiamo vivendo, dove siamo tutti colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 – è l’appello del presidente del Soccorso alpino dell’Umbria, Matteo Moriconi – è assolutamente necessario evitare ogni attività che metta a repentaglio la propria incolumità, poiché, per ogni soccorso, si devono oggi attivare procedure molto più complesse e rischiose, anche per gli stessi operatori, considerando poi le condizioni difficilissime in cui sta operando il nostro servizio sanitario, dove ogni paziente in più, diventa una emergenza nell’emergenza. Invito, pertanto, tutti al buon senso, serietà e responsabilità, verso sé stessi e gli altri».