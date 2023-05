Gira in auto senza patente e all’Arma fornisce i dati del fratello: denunciato

Lo hanno fermato per un controllo ed ai carabinieri della stazione di Spello ha fornito false generalità, dando quelle del fratello. L’uomo, un 47enne, è stato denunciato in stato di libertà per falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale.

Il controllo

Il fatto è accasuto in via XVI Giugno. L’uomo ha tentato di fare inversione di marcia a cento metri dalla pattuglia, quindi il controllo: ai militari ha dichiarato di aver dimenticato la patente di guida, dopodiché verbalmente ha riferito le proprie generalità. Peccato che la foto negli archivi digitali della motorizzazione non corrispondesse: aveva dato il nome del fratello. Stava circolando con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre la patente gli era stata revocata dalla prefettura. L’auto è stata sequestrata.