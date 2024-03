‘Giro’ di cocaina a Stroncone: condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere

Una condanna e una posizione stralciata per procedere ad una nuova notifica degli atti dopo il cambio dell’avvocato difensore. Imputati del procedimento, che si è tenuto mercoledì a Terni di fronte al gip Barbara Di Giovannantonio, sono un 30enne ed un 29enne di origini marocchine, arrestati nel 2022 dai carabinieri del comando stazione di Stroncone per spaccio di droga. Il primo, attualmente ristretto nel carcere di Viterbo, è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione con le modalità del giudizio abbreviato. L’uomo era accusato di aver ceduto, dall’inizio alla metà del 2022, centinaia di dosi di cocaina a numerosi clienti, soprattutto di Terni, che raggiungevano Stroncone per acquistare la droga. Nel complesso i due, secondo gli inquirenti, avevano messo in piedi un giro di spaccio per qualche migliaio di euro e che i militari dell’Arma hanno monitorato – identificando decine di clienti – fino a completare il lavoro con gli elementi acquisiti e gli arresti chiesti ed ottenuti dall’autorità giudiziaria. Ora è arrivata la prima sentenza, per la seconda bisognerà attendere ancora.

