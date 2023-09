Grande attesa a Foligno per ‘I primi d’Italia’

‘I primi d’Italia’, il più grande festival nazionale sulla cultura italiana della pasta e dei primi piatti, torna nel centro storico di Foligno (Perugia) dal 28 settembre al 1° ottobre prossimi. Tra le novità 2023 dell’evento, organizzato da Epta Confcommercio, la partnership con il ‘Consorzio della ricotta di bufala campana’ e con altri consorzi di eccellenze enogastronomiche, oltre alla sinergia con la ‘Festa della pasta di Gragnano’, che si concretizzerà il 7 settembre con la conferenza stampa di presentazione nella splendida Reggia di Caserta e l’8 settembre a Gragnano con la presenza di un ‘Villaggio dei primi d’Italia’ durante la manifestazione ‘Gragnano città della pasta’. Come ogni anno un ricco programma di show cooking, con volti noti, chef emergenti e stellati, animerà il centralissimo palco di piazza della Repubblica a Foligno. Numerose anche le food experience con degustazioni realizzate da grandi maestri della cucina italiana, convegni sui temi di attualità legati anche al mondo della sicurezza alimentare.

Prenotazioni aperte tra chef stellati e show cooking interattivi

Attiva la sezione ‘shop’ del sito per i principali eventi del festival: ‘A tavola con le stelle’, la serie di cene con gli chef Maurizio e Sandro Serva (* stella Michelin), Silvia Baracchi (* stella Michelin), Nikita Sergeev (* stella Michelin), Enrico Mazzaroni (* stella Michelin). Acquistabili anche le ‘Food experience’: dimostrazioni di cucina interattiva per assistere, sotto la direzione di noti chef e testimonial d’eccezione, alla realizzazione di un primo piatto. Tutte le dimostrazioni prevedono la degustazione della ricetta, presentata in abbinamento al vino. Imperdibili le lezioni di cucina con ‘La pasta della nonna’: appuntamenti perfetti per i principianti dell’’impasto che, sotto la sapiente guida degli chef Apci, realizzeranno tre diversi formati di pasta all’uovo: maltagliati, tagliatelle e pappardelle. Per finire, nello shop online è prenotabile anche l’evento ‘Aperipasta’ che si terrà domenica 1° ottobre alle 19.30, al termine del concerto ‘Futuri possibili’ presso l’auditorium San Domenico.

‘Villaggi del gusto’ per un viaggio fra le regioni italiane

Foligno torna ad essere come ogni anno la capitale dei primi piatti, ospitando le produzioni più significative dell’Umbria e dell’intera nazione: pasta in ogni formato fra tradizione e innovazione ma anche riso, gnocchi, tortellini, tagliatelle, zuppe, polenta e prodotti agroalimentari. Un mondo di infinite suggestioni gastronomiche che nel tempo ha saputo conquistare espositori e pubblico. Nei ‘Villaggi del gusto’ saranno realizzate degustazioni continuative da vari territori italiani, con ricette dall’Umbria, dalle Marche, da Roma, dal Veneto, dal Molise ma anche da Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Toscana, da Amatrice e da moltissimi altri territori del Belpaese. Un Villaggio sarà dedicato, come di consueto, al ‘gluten free’ per incontrare le esigenze delle persone intolleranti al glutine. Torneranno, con il successo di sempre, le mostre e i mercati disseminati nel centro storico di Foligno con i prodotti tipici e la ‘Boutique della pasta’ per un’edizione ricchissima.

Piccoli cuochi con ‘I primi d’Italia junior’

Immancabile, per bambini e famiglie, la sezione ‘I primi d’Italia junior’ realizzata in collaborazione con Fida. I piccoli cuochi saranno impegnati nella realizzazione di golosi e divertenti formati di pasta. Uno spazio ‘formato baby’ per apprendere, tra gioco e didattica, informazioni utili a sviluppare sane abitudini alimentari.

Vip e spettacoli in largo Carducci

Sul palco di largo Carducci, oltre agli show cooking, anche musica e spettacoli: quest’anno fra gli ospiti (giobedì 28 settembre) il calciatore Antonio Cabrini, campione del mondo nella Hall of Fame del calcio italiano e simbolo della grande Juve degli anni ’70 e ’80. Sabato 30 settembre sarà la volta di Peppone, gastronauta del programma televisivo ‘Linea verde’ su Rai Uno. Nato nel 1975 a Potenza, in Basilicata, è il volto del buon mangiare all’italiana e ama autodefinirsi ‘ambasciatore della dieta mediterranea’. In serata, si terrà un evento di beneficenza a favore della Caritas diocesana di Foligno.

Due convegni su salute alimentare, sicurezza e qualità

La giornata di venerdì 29 settembre sarà una preziosa occasione di approfondimento e cultura con due convegni. Il primo, dal titolo ‘Menti in pasta’, si terrà dalle ore 11 alle 13 nella sala rossa di palazzo Trinci e consiste in un incontro con esperti dell’università di Perugia per conoscere più a fondo uno degli alimenti principali della dieta mediterranea. Un evento, a cura del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali e del Dipartimento di scienze farmaceutiche di UniPg. Il secondo convegno, sempre nella sala rossa di palazzo Trinci, si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 e sarà incentrato sul tema ‘Sicurezza alimentare e qualità’; a chiuderlo una star del mangiarbene all’italiana: Giorgio Barchiesi, alias Giorgione.