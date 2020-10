Incendio all’interno del ristorante ‘Dulcis in fundo’, nella prima serata di venerdì in corso Garibaldi a Gubbio (Perugia). Le fiamme, sembra partite dalla friggitrice, hanno interessato tutta la cucina con danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento eugubino per domare l’incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza.

