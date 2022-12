Gubbio, disagio ztl: mercoledì trattato come un festivo. Scattano le multe

Corri corri, c’è il bimbo che esce da scuola e non deve bagnarsi. Così, come si legge sul Messaggero, si finisce dritti in processione al comando della polizia locale. E’ successo a Gubbio mercoledì scorso, giorno gestito come un prefestivo (giovedì era l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione) e di conseguenza sono stati chiusi i varchi elettronici di accesso al centro storico con conseguente rilevamento delle targhe di auto non autorizzate all’ingresso e uscita nelle zone a traffico limitato.

Il disagio

Riporta Massimo Boccucci che il disagio principale è avvenuto alla porta di San Pietro dove molti genitori andando a riprendere i figli alla scuola Montessori in una mattinata grigia e fredda non si sono accorti del rosso. In molti poi si sono rivolti ai vigili urbani parlandone con il responsabile Elisa Floridi che ha invitato a inoltrare una mail per spiegare la situazione e chiedere la revoca della multa che scatterebbe inevitabile nel momento in cui verranno scaricati i dati registrati dalle telecamere nei punti d’accesso al centro. Le pessime condizioni meteo si sono aggiunte al fatto che era la vigilia dell’Immacolata e il giorno dell’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo era un giorno ordinario per attività come la scuola. Possibile una sanatoria ma è necessario che la decisione sia supportata da normative che consentano di gestire il caso senza creare precedenti.