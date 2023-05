Gubbio: fuori strada con l’auto. Scattano i soccorsi a Padule

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 13.30, lungo la strada provinciale 205 a Padule (Gubbio), nei pressi dell’agriturismo Sant’Erasmo. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo fuori strada. Soccorso ed estratto dal veicolo dai vigili del fuoco eugubini, è stato affidato – sempre cosciente – alle cure degli operatori del 118 di Branca per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Gubbio.

Condividi questo articolo su