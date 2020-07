Incidente stradale martedì mattina poco prima delle ore 8 lungo la statale 219 ‘Pian d’Assino’, nei pressi dello svincolo di Padule (Gubbio). L’impatto è stato fra una Fiat Panda ed una Opel. Il bilancio è di una giovane rimasta ferita, in maniera non grave, e condotta all’ospedale di Branca dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e i carabinieri per i rilievi di rito.

