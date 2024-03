Gubbio-Perugia 0-1: il Grifo espugna il Barbetti e blinda il quarto posto

di Giovanni Cardarello

Colpo grosso del Perugia di Andrea Formisano che, con un gol di Yefferson Paz, all’alba del match passa al Pietro Barbetti e si aggiudica il derby provinciale. Per il Gubbio è la prima sconfitta casalinga dal 4 marzo 2023, quando cadde per mano dell’Olbia nella trentesima giornata della Serie C 2022-2023. Il Grifo porta a casa l’intera posta con il minimo scarto ma con una prestazione solida sia in termini di tenuta fisica che di tenuta mentale. Come accennato decide Yefferson Paz, al settimo gol stagionale, che mette alle spalle di Vettorel un cioccolatino di Lisi. Decisiva, anche stavolta, la prova del centrocampo formato da Iannoni, Torrasi e Kouan, un centrocampo che oltre a proteggere alla perfezione la difesa a tre, macina una quantità enorme di chilometri e non disdegna le sortite offensive a supporto degli avanti. Unica nota negativa per il Grifo la prestazione di Sylla decisamente in fase involutiva.

Subito Paz

Derby di alta classifica al Barbetti di Gubbio tra i locali, quinti in classifica, e il Perugia quarto. I padroni di casa si schierano con il 4-3-2-1 con Desogus di nuovo in campo, il Grifo replica con un 3-5-2 classico. Al 2′ subito pericoloso il Gubbio con Bernardotto che scappa a Lewis ma si perde al momento di concretizzare. Al 7‘ segna il Perugia, cross perfetto di Lisi, Paz prende posizione e batte Vettorel. Minuto 14‘ ancora pericoloso Paz, gran tiro e palla di poco alta. Un minuto dopo replica Desogus ma Adamonis è vigile. Al 24’ tiro dal limite di Corsinelli, palla a lato. Minuto 27′ ancora pericoloso il Gubbio con Tozzuolo ma il tentativo finisce sull’esterno della rete. Al 28′ di nuovo pericoloso il Perugia ma il tiro di Seghetti esce di poco. Minuto 32’ Calabrese di testa manda a lato di poco. Al 41‘ ancora Seghetti pericoloso ma il tiro è centrale. Al 43’ ancora Gubbio con Bumbu ma il colpo di testa finisce a lato. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, Gubbio-Perugia 0-1.

Il Grifo controlla a porta a casa i tre punti

Si riparte dal vantaggio del Perugia ma con il Gubbio che mette in campo l’esperienza di Rosaia. Al 54’ triplo cambio per Braglia che passa all’attacco con due punte. L’inerzia del match non cambia. Al 65’ gran tiro di Udoh ma Adamonis para. La sfida scorre vie senza grandi emozioni con il Perugia che controlla ed il Gubbio che non riesce ad essere pericoloso. Al minuto 85’ Mezzoni si libera in area ma calcia a lato. In pieno recupero Udoh si invola verso la porta ma viene contrato da Mezzoni. Dopo cinque minuti di recupero finisce il match del Barbetti Gubbio-Perugia 0-1.

Il tabellino e le pagelle di Gubbio-Perugia

Gubbio (4-3-2-1): Vettorel 6,5; Corsinelli 5,5 (54’Morelli 6), Tozzuolo 6, Signorini 6,5, Calabrese 5 (54’ Mercadante 6); Casolari 5,5 (77’Brambilla sv), Mercati 5 (46’ Rosaia 6), Bumbu 6,5; Desogus 5,5 (54’ Udoh 6); Di Massimo 5,5; Bernardotto 6. Allenatore: Braglia 5,5

Perugia (3-5-2): Adamonis 6,5; Mezzoni 6,5, Lewis 6,5, Vulikic 7 (70’ Sourè 6); Paz 7,5 (81’ Agosti sv), Iannoni 6,5, Torrasi 7, Kouan 6,5, Lisi 7 (70’ Cancellieri 6); Sylla 5,5 (51’ Vazquez 6), Seghetti 6,5 (81’ Angella sv). Allenatore: Formisano 6,5

Rete: 7’ Paz

Ammoniti: Paz (Per), Mercati (Gub), Sylla (Per), Calabrese (Gub), Rosaia (Gub), Bumbu (Gub), Adamonis (Per), Bernardotto (Gub), Iannoni (Per), Morelli (Gub)

Espulsi: –

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2.

IV° Ufficiale: Enrico Cappai della sezione di Cagliari