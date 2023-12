I figli di Corrado Viciani ospiti al Liberati: l’omaggio della Ternana al ‘maestro’

In occasione di Ternana-Pisa di martedì 26 dicembre, i figli di Corrado Viciani, Enrico e Dario, insieme ad una delegazione di castiglionesi accompagnati dal sindaco Mario Agnelli sono stati accolti al Liberati dal presidente Nicola Guida e dal direttore operativo e gestionale Giuseppe D’Aniello.

Il legame

Il Liberati ha tributato un lungo applauso spontaneo in memoria di Corrado Viciani, l’indimenticato allenatore che negli anni ’70 ha fatto ‘camminare’ la Ternana sulla luna, dopo l’annuncio dello speaker che annunciava la presenza sugli spalti dei figli di Corrado, Enrico e Dario Viciani. «Ospitare Dario ed Enrico, i figli di un personaggio straordinario come Corrado Viciani – ha detto il presidente Nicola Guida – ha costituito per noi un motivo di orgoglio. Cosa abbia significato l’allenatore toscano per la Ternana, per la città di Terni e non solo, non sta a me ricordarlo. Mi preme però sottolineare come, a distanza di tanti anni da quella meravigliosa esperienza sulla panchina rossoverde, l’amore reciproco tra la famiglia del maestro ed il popolo ternano, legatissimo alle Fere, sia rimasto intatto, anzi si sia ulteriormente consolidato. Mi auguro vivamente di avere di nuovo e quanto prima i Viciani ospiti al Liberati. Ci tengo a ringraziare il sindaco Mario Agnelli che si è adoperato per la riuscita di questa bella iniziativa».

L’emozione

I 136 chilometri che dividono Castiglion Fiorentino da Terni si azzerano completamente quando si parla di Corrado Viciani, il mister che ha legato a doppio filo queste due comunità. Tant’è che negli anni non sono mancate le iniziative che hanno visto la presenza di sportivi, amici e amministratori pubblici, tutti insieme per ricordare un geniale sportivo e un grande uomo. «Per molti sportivi castiglionesi – è intervenuto il sindaco Mario Agnelli – il ricordo di Corrado Viciani, che ha ricoperto anche il ruolo di allenatore della U.S. Castiglionese, fa salire ancora un brivido lungo la schiena che il tempo non ha lenito. È stata una bella emozione per tutti quando poi lo speaker dello stadio ha salutato i fratelli Viciani presenti in tribuna d’onore, nel ricordo del padre Corrado, Maestro del ‘gioco corto’ a cui è stato tributato uno scrosciante applauso nel perenne ricordo di un allenatore di calcio che non potrà mai essere dimenticato da quelle parti, semplicemente perché ha scritto la storia del calcio ternano».