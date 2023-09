‘I Primi d’Italia’ contro la chiusura dello svincolo Foligno Nord: appello al sindaco

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, patron dell’evento ‘I Primi d’Italia’ che si terrà a Foligno dal 28 settembre al 1° ottobre prossimi, interviene sulla gestione dei lavori stradali imminenti, programmati da Anas, che dovrebbero prendere il via lunedì 25 settembre e comporteranno la temporanea chiusura dell’uscita ‘Foligno Nord’, la principale via di accesso al centro cittadino. Amoni rivolge il suo appello direttamente al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, affinché intervenga per rinviare l’inizio dei lavori stradali. «Chiediamo al sindaco – afferma Amoni – di dimostrare buonsenso in questa situazione. La chiusura dell’uscita ‘Foligno Nord’ durante la nostra manifestazione rappresenterebbe un grave disagio per gli esercenti e per l’intera economia della città. Siamo certi che con la sua saggezza e sensibilità verso le esigenze della comunità, potremo trovare una soluzione che concilierà la realizzazione dei lavori stradali con il successo delll’evento».

