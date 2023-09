‘I Primi d’Italia’ a Foligno: presentato ufficialmente il programma della 24° edizione

‘I Primi d’Italia’ sotto i riflettori: la 24° edizione si preannuncia come la più ricca di sempre per l’unico grande festival italiano dedicato alla pasta e ai primi piatti, in programma a Foligno dal 28 settembre al 1° ottobre prossimi. Il programma completo è stato presentato lunedì mattina nel salone d’Onore di palazzo Donini, a Perugia. Promosso e organizzato da Epta Confcommercio Umbria, l’evento curato da Aldo Amoni è cresciuto di anno in anno, diventando un punto di riferimento e un evento di caratura nazionale. In conferenza stampa, insieme ad Amoni, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini. Obiettivo centrale del festival è promuovere a livello mondiale la cultura del cibo italiano, come stabilito anche dal protocollo d’intesa siglato un anno fa dal festival con la Riserva mondiale della biosfera Unesco del monte Peglia.

Parla il patron

«Un festival – lo ha definito in conferenza stampa Amoni – che è gusto, divertimento, intrattenimento ma vuole essere soprattutto capace di diffondere la buona cultura dell’alimentazione, sensibilizzando gli opinion leader e gli esperti di settore attraverso momenti di approfondimento. Vogliamo trasmettere i valori della sana e corretta alimentazione, proponendo momenti di grande importanza: nei convegni parleremo di sicurezza alimentare con avvocati, magistrati e forze dell’ordine; con gli esperti dell’Università di Perugia conosceremo più a fondo la storia della pasta, alimento principe della dieta mediterranea. Nel corso della kermesse approfondiremo la conoscenza di paste a basso indice glicemico e parleremo di ricette a zero sprechi con un appuntamento dedicato alla scienza, quando il fisico italiano di origine ucraina Andrey Varlamov (ricercatore allo Spin-Cnr di Roma, ndR) ci parlerà della ‘fisica della pasta’, della fisica in cucina. ‘I Primi d’Italia’ sta crescendo ancora: una 24° edizione che si preannuncia straordinaria in vista del culmine dei 25 anni di storia che arriveranno nel 2024». Amoni ha voluto ringraziare tutti i collaboratori «perché da soli – ha detto – è difficile raggiungere questi risultati».

L’entusiasmo delle istituzioni

«Un programma sempre più ricco – ha detto la presidente Donatella Tesei – per una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento tradizionale per Foligno e la nostra regione tutta. Un evento straordinario che è tassello fondamentale nel panorama degli appuntamenti umbri e che fa da volano per il turismo, anche internazionale. Il tutto, ed è un vero valore aggiunto, cercando di diffondere la cultura del buon cibo e della qualità delle materie prime, in una regione come la nostra che delle eccellenze enogastronomiche ne è la portabandiera. Un sincero ringraziamento agli organizzatori che si adoperano costantemente per la riuscita de ‘I Primi d’Italia’». «Siamo giunti alla vigilia della 25° edizione con un programma ricco come non mai, tornato finalmente alla piena godibilità. Questo festival – ha affermato il sindaco Stefano Zuccarini – è nato proprio su misura di questa città: un legame indissolubile e simbiotico che ci vede punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma internazionale. In questi giorni ci hanno proposto di entrare a far parte della costituenda ‘Rete nazionale delle città gourmet’ tra le realtà che ospitano grandi festival di enogastronomia e tipicità, un’altra grande vetrina che potrà portare nuove occasioni di sviluppo per Foligno e per ‘I Primi d’Italia’. Come amministrazione comunale abbiamo sempre assicurato il massimo impegno ed il più totale sforzo, pienamente ripagati da entusiasmanti successi, con una formula che ogni volta si rinnova, trovando sempre ‘la ricetta giusta’. L’obiettivo resta quello di lavorare insieme ad un festival ancor più radicato nel territorio, penso ad esempio alle sponde del fiume Topino, alla ValMenotre e alla nostra area montana, verso traguardi sempre più ambiziosi». «Il GAL Valle Umbra e Sibillini – dichiara Pietro Bellini, presidente del GAL – crede e sostiene da decenni il territorio e non possiamo che essere felici di sostenere ‘I Primi d’Italia’, un vero fiore all’occhiello per l’Umbria e l’Italia tutta. Si tratta di una manifestazione che, proprio come il GAL, è nata per valorizzare sia questa terra che le tante eccellenze italiane che si fondono meravigliosamente nel mondo dei primi piatti. Ci auguriamo di continuare a vedere questa bella manifestazione crescere e ottenere sempre più riconoscimenti e, per questo, forniamo il nostro contributo oggi, così come è stato negli anni passati e, siamo certi, futuri».

Il programma in pillole

In vista del raggiungimento dei 25 anni di vita il prossimo anno, la manifestazione si appresta ad accogliere migliaia di food lover con proposte di qualità ma anche con l’obiettivo di fare cultura alimentare su uno dei simboli del made in Italy, raccontando e facendo degustare al pubblico ricette di primi piatti provenienti da tutta Italia. Ma anche premiando personaggi che si sono distinti per il proprio talento nei settori del sociale, della medicina, della moda, e dell’arte. Come ogni anno non mancherà un ricco programma di show cooking con volti noti, chef emergenti e stellati, che animerà il centralissimo palco di piazza della Repubblica. Numerose anche le food experience con degustazione realizzate da grandi maestri della cucina italiana e convegni sui temi di attualità legati anche al mondo della sicurezza alimentare. ‘I Primi d’Italia’ sarà spettacoli e animazione per tutta la famiglia e cene stellate con gli chef Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev ed Enrico Mazzaroni. Tra i volti noti presenti alla kermesse, Giuseppe ‘Peppone’ Calabrese, esperto enogastronomico e conduttore di Linea Verde su RaiUno; altro ‘vip’ attesissimo dal pubblico di Foligno, il campione del mondo Antonio Cabrini che giovedi 28 settembre alle ore 18 parteciperà al taglio del nastro, con il presidente Epta Aldo Amoni. La giornata di venerdì 29 settembre sarà una preziosa occasione di approfondimento e cultura. Il festival propone tre convegni realizzati in collaborazione il mondo accademico e forense. Il primo. dedicato all’oro verde dell’Umbria, è in collaborazione con Aufo (Associazione umbra frantoi oleari) e si svolgerà dalle 10.30 all’auditorium San Domenico. Il secondo, dal titolo ‘Menti in pasta’ si terrà dalle 11 alle 13 nella sala rossa di palazzo Trinci e consiste in un incontro con esperti dell’Università degli Studi di Perugia per conoscere più a fondo uno degli alimenti principali della dieta mediterranea. Il terzo convegno, sempre nella sala rossa di palazzo Trinci, si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 e sarà incentrato del tema ‘Sicurezza alimentare e qualità’, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Perugia e la Fondazione forense di Perugia. Per i più piccoli, la straordinaria collaborazione con i ’44 gatti’, cartoon popolarissimo le cui mascotte animeranno un pranzo speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Nella sala Italo Fittaioli del Comune di Foligno, l’infopoint aperto da giovedì scorso è già attivo per accogliere i visitatori fornendo tutte le informazioni sul festival. Info su orari e programma aggiornato della manifestazione sul sito ufficiale www.iprimiditalia.it.

LE FOTO DELLA PRESENTAZIONE