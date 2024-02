I vigili del fuoco salutano e ringraziano una speciale coppia: Massimo e Blinky

Un «ineguagliabile impegno come unità cinofila di ricerca persone» dal luglio 2021 al 29 febbraio 2024. Così i vigili del fuoco salutano e ringraziano per la loro attività una speciale coppia: Massimo Giorgetti e il compagno a quattro zampe Blinky. Per quasi tre anni «hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza delle comunità, dimostrando un’intelligenza e una passione senza eguali. Il loro contributo è stato essenziale nelle operazioni di ricerca e soccorso, e siamo profondamente grati per il loro prezioso servizio. Con il loro ritiro, auguriamo a Blinky e a Massimo Giorgetti tutto il meglio per il loro futuro».

