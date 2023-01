‘Il cannone sepolto’ del ternano Della Croce sbarca su Rai News 24

L’ultimo libro del ternano Gian Filippo Della Croce, dal titolo ‘Il cannone sepolto’, verrà presentato martedì 31 gennaio nel corso della rubrica ‘La via dei libri’ di Rai News 24 alle ore 14.23 e 23.53. Il libro edito da Bertoni è un romanzo di ricerca storica ambientato a Terni alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, alla vigilia della seconda guerra mondiale, che apre finestre inedite su un periodo drammatico per l’Italia e il mondo. Il libro ha già ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato presente anche a Umbrialibri 2023. Attualmente è reperibile in libreria, sul sito della Bertoni editore e sulla piattaforma Amazon.

