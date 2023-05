Il Circolo Scherma Terni sul tetto d’Italia grazie a Sofia Quirini: «Ho vinto la paura»

Festa tricolore in casa Circolo Scherma Terni. Tutto grazie alla superba prestazione di Sofia Quirini in occasione del 59° gran premio giovanissimi ‘Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving’ nella categoria allieve. L’atleta ternana si è imposta in finale contro la campionessa uscente Francesca Aina della Pro Novara Scherma per 15-9, mentre in precedenza aveva trionfato in semifinale su Serena Bariselli della Polisportiva Scherma Bergamo con il risultato di 15-11. «Dopo molto tempo – la felicità della Quirini – che pratichi questo sport, capisci che per ogni chiave c’è una porta e sono riuscita ad ogni assalto a capire cosa fare e come lavorare per poter leggerlo al meglio. Sono anni che cercavo di arrivare in finale, sapevo di essere all’altezza ma ogni volta mancava qualcosa. Oggi nonostante la tensione sono riuscita a vincere la paura. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi accompagnato in questa sfida e penso che una vittoria condivisa sia più gioiosa».

