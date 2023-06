‘Il futuro è di chi lo fa’: trionfa l’Itt Allievi-Sangallo di Terni con Urban Green Light

È un istituto ternano a trionfare nel challenge ‘Il futuro è di chi lo fa’, promosso da Sviluppumbria e Regione in collaborazione con Arpa, Gsa e Fa’ la cosa giusta. Il contest ha coinvolto oltre 250 studenti delle scuole superiori dell’Umbria per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia. Vince l’Itt Sangallo di Terni.

L’esito

L’evento finale si è svolto a Foligno. La giuria era composta da Michela Sciurpa, Marianna Antenucci dell’assessorato sviluppo economico Regione Umbria, Giovanna Sallemi dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Oscar Proietti di Ita Umbria, Laura Radi di Nemetria, Emanuele Morciano diJA Italia e Fabio Calzuola di Gsa. Sono state fatte analisi di mercato, studiati marchi e sviluppati progetti di design, studiate soluzioni tecnologiche e sviluppate strategie di marketing ma anche di inclusione dimostrando sensibilità a tematiche importanti per il futuro del pianeta, competenza e voglia di approfondire i temi ma anche attenzione al sociale ed alle categorie svantaggiate. A vincere ‘Urban green light’ dell’Itt Sangallo di Terni, quindi ‘Fumox’ del liceo Alessi di Perugia e al terzo GreenerBytes dell’Itc Casagrande-Cesi di Terni. Menzioni speciali sono andate al progetto Hydra del Liceo Marconi di Foligno per la brand identity, al progetto Semi Fidati dell’istituto Beato Fidati di Cascia per la valorizzazione del territorio e della cultura agroalimentare locale e al progetto Foodback all’Itc Casagrande-Cesi per l’impatto sociale. I vincitori parteciperanno ad un corso di alta formazione ambientale organizzato da Arpa Umbria all’Isola Polvese.