Gubbio ok a Mantova con uno scatenato Juanito Gómez

Una chiusura d’anno decisamente buona per il Gubbio di Vincenzo Torrente. I rossoblù riscattano il pesante ko casalingo con il Padova vincendo a Mantova per 1-2: Malaccari e compagni sono stati trascinati da uno scatenato Gómez, autore della doppietta – tra il 10′ e il 22′ – nel primo tempo che ha spianato la strada agli umbri. Inutile allo scadere la realizzazione di Saveljevs per i padroni di casa. In classifica i punti salgono a 19 e il 10 gennaio, alla ripresa del campionato, ci sarà l’Imolese al ‘Barbetti’.

