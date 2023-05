Il negozio come punto di ritrovo. Mercoledì i funerali di Michela Bellezza

Si terranno mercoledì 24 aprile i funerali di Michela Bellezza, la 43enne morta sabato mattina nell’incidente stradale accaduto in via Alcide De Gasperi, a Corciano. La cerimonia è stata fissata alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo (Perugia). Sarà un momento molto sentito dalla comunità che voleva bene a una donna che lascia un grande vuoto.

Gli omaggi al negozio

Già dal pomeriggio di sabato 20 maggio qualcuno ha portato un mazzo di fiori davanti al negozio Digital Photo Store che Michela Bellezza gestiva ad Ellera di Corciano. Nei giorni successivi sono aumentati gli omaggi alla memoria della 43enne strappata via a chi le voleva bene da un frontale con una Range Rover Evoque. Lei si stava dirigendo proprio verso quel negozio che ora è diventato punto di ritrovo quotidiano per chi la piange. C’era una lettera tra quei fiori, di chi la conosceva poco ma che «aveva i suoi motivi per volerle bene». Viene ricordata «sempre disponibile, simpatica e col sorriso sulle labbra». C’è chi la paragona ad un angelo per i modi con cui si rivolgeva agli altri, dai ragazzi agli anziani, che arrivano al suo negozio per una foto, una stampa o un problema legato al telefono. Di lei sentiranno la mancanza anche i gatti della zona che erano stati accuditi, nutriti e sterilizzati con amorevole cura.