Il Volo in Umbria il 28 luglio: nuova data per ‘Tutti per Uno’

Novità musicale in Umbria per l’estate 2024. Annunciato un nuovo show di ‘Tutti per uno – Capolavoro’ nell’ambito dei concerti estivi de Il Volo prodotto da Friends & Partners: tra le nuove date c’è quella umbra di Marsciano fissata per il 28 luglio in occasione di ‘Musica per i borghi’. Il trio porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti Ad Astra, «un viaggio sonoro in undici tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo». Le prevendite sono aperte sul circuito Ticketone.

